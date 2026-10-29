Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’811 0.4%  SPI 20’848 0.3%  Dow 51’904 -0.8%  DAX 25’819 -0.9%  Euro 0.9192 -0.1%  EStoxx50 6’131 -1.2%  Gold 3’897 -3.2%  Bitcoin 63’764 -0.7%  Dollar 0.8241 0.2%  Öl 117.7 2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Holcim1221405ABB1222171Novartis1200526Partners Group2460882Logitech2575132Zurich Insurance1107539
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Tokenisiertes Gold vor dem Durchbruch? World Gold Council sieht Milliardenmarkt
Elon Musk will jedem US-Kind SpaceX-Aktien schenken – doch es gibt einen Haken
Analyse: RBC Capital Markets bewertet Beiersdorf-Aktie mit Underperform in neuer Analyse
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Freitagnachmittag
Aktien von AMD, NVIDIA, Micron & Co. tiefrot: Schwacher PC-Ausblick von Intel belastet Chip-Aktien
Suche...
ETF Sparplan

TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271

78.38
CHF
0.46
CHF
0.59 %
17:30:00
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.10.2026 16:44:18

TotalEnergies Kaufen

TotalEnergies
78.38 CHF 0.59%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Totalenergies von 87 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Ölkonzern habe im dritten Quartal hohe Ergebniszuwächse u?ber den Erwartungen generiert, schrieb Werner Eisenmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Verschuldung sinke und die Ausschu?ttungen an die Aktionäre würden größer. Das Unternehmen sei für jedes Umfeld gut aufgestellt./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 16:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 16:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: TotalEnergies Kaufen
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
85.53 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
85.41 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Werner Eisenmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TotalEnergies

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu TotalEnergies

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
16:44 TotalEnergies Kaufen DZ BANK
12:24 TotalEnergies Buy UBS AG
29.10.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
29.10.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
26.10.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen