TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
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TotalEnergies Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Totalenergies von 87 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Ölkonzern habe im dritten Quartal hohe Ergebniszuwächse u?ber den Erwartungen generiert, schrieb Werner Eisenmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Verschuldung sinke und die Ausschu?ttungen an die Aktionäre würden größer. Das Unternehmen sei für jedes Umfeld gut aufgestellt./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Kaufen
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
85.53 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
85.41 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Werner Eisenmann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TotalEnergies
|
29.10.26
|Shell und TotalEnergies: Europäische Ölkonzerne machen Milliardengewinne - im Quartal (Spiegel Online)
|
28.10.26
|EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TotalEnergies von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Ausblick: TotalEnergies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Börse Europa in Rot: So performt der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Schwacher Handel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
|
22.10.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu TotalEnergies
|16:44
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|12:24
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|29.10.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|16:44
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|12:24
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|29.10.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|16:44
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|12:24
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|29.10.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|TotalEnergies
|78.38
|0.59%
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