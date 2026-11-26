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Gestern vor 1 Jahr war ein USD Coin 0.9997 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in USDC zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10’002.74 USD Coin. Da sich der Wert von USD Coin am 25.11.2026 auf 0.9999 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’001.45 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0.01 Prozent angewachsen.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 31.05.2026 bei 0.9995 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 1.000 USD und wurde am 11.03.2026 erreicht.

Redaktion Finanzen.net