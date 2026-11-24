AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat AB Inbev auf "Buy" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Die Nachricht, dass der US-Tabakkonzern Altria ein mögliches Barangebot für Imperial Brands in Erwägung zieht, könnte laut Analyst Edward Mundy dazu führen, dass Altria seine 8,1-prozentige Beteiligung an AB Inbev veräußert. Auf das operative Geschäft des Brauereikonzerns hätte dies keine Auswirkungen, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sollte AB Inbev diese Anteile, die einen Wert von 12,8 Milliarden Dollar haben, selbst erwerben, würde dies Mundy zufolge zu einem Anstieg des Gewinns je Aktie im hohen einstelligen Prozentbereich führen./ck/rob;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 11:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
86.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
72.98 €
|
Abst. Kursziel*:
17.84%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
71.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.28%
|
Analyst Name::
Edward Mundy
|
KGV*:
-
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