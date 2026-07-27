TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
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27.07.2026 12:40:23
TotalEnergies Hold
TotalEnergies
68.21 CHF -3.39%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Totalenergies nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Ölkonzerns sei im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Henry Tarr in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Gasgeschäft der Franzosen dürfte sich im laufenden dritten Quartal erholen./rob/edh/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 06:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Hold
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
78.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
73.48 €
|
Abst. Kursziel*:
6.15%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
73.46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.18%
|
Analyst Name::
Henry Tarr
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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