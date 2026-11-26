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Solana kostete gestern vor 1 Jahr 138.98 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in SOL investierten, hätten nun 0.7195 Solana im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 50.63 USD, da sich der Wert eines Coins am 25.11.2026 auf 70.37 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -49.37 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von SOL liegt derzeit bei 62.15 USD und wurde am 06.06.2026 erreicht. Am 14.01.2026 stieg Solana auf ein 52-Wochen-Hoch bei 146.79 USD.

Redaktion Finanzen.net