Der Euro STOXX 50 gibt im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 1.14 Prozent auf 5’935.06 Punkte nach. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5.234 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.052 Prozent schwächer bei 6’000.64 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6’003.76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5’935.06 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’038.75 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der Euro STOXX 50 bereits um 0.497 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Wert von 6’068.22 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, bei 6’455.63 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, wies der Euro STOXX 50 5’573.91 Punkte auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1.45 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit BMW (+ 4.88 Prozent auf 55.86 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.10 Prozent auf 37.77 EUR), adidas (+ 0.80 Prozent auf 169.50 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.45 Prozent auf 26.94 EUR) und Enel (+ 0.40 Prozent auf 9.49 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Infineon (-6.18 Prozent auf 41.03 EUR), Bayer (-3.96 Prozent auf 49.98 EUR), Siemens Energy (-3.12 Prozent auf 114.20 EUR), Intesa Sanpaolo (-3.03 Prozent auf 5.55 EUR) und UniCredit (-2.93 Prozent auf 73.82 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Infineon-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 3’337’413 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 490.329 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die TotalEnergies-Aktie präsentiert mit 6.54 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7.90 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch