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TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271

76.55
CHF
0.59
CHF
0.77 %
10:13:46
BRXC
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04.11.2026 08:55:19

TotalEnergies Outperform

TotalEnergies
76.55 CHF 0.77%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Das gleichzeitig integrierte wie diversifizierte Geschäftsmodell des Öl- und Gaskonzerns habe sich auch 2026 als wertvoll herausgestellt, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So habe das Fördergeschäft die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit den Konflikten im Nahen Osten kompensieren können./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 17:50 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
90.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
83.16 € 		Abst. Kursziel*:
8.23%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
83.28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.07%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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30.10.26 TotalEnergies Kaufen DZ BANK
30.10.26 TotalEnergies Buy UBS AG
29.10.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
29.10.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
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