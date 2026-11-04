TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
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TotalEnergies Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Das gleichzeitig integrierte wie diversifizierte Geschäftsmodell des Öl- und Gaskonzerns habe sich auch 2026 als wertvoll herausgestellt, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So habe das Fördergeschäft die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit den Konflikten im Nahen Osten kompensieren können./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
83.16 €
|
Abst. Kursziel*:
8.23%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
83.28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.07%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TotalEnergies
|
09:28
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 am Dienstagmittag in Rot (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
|
31.10.26
|TotalEnergies-Aktie: Experten empfehlen TotalEnergies im Oktober mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
29.10.26
|TotalEnergies-Aktie dank Gewinnexplosion im Plus: Konzern verdoppelt Überschuss im dritten Quartal (AWP)
|
29.10.26
|Shell und TotalEnergies: Europäische Ölkonzerne machen Milliardengewinne - im Quartal (Spiegel Online)
Analysen zu TotalEnergies
|08:55
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|29.10.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:55
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|29.10.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:55
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|29.10.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|TotalEnergies
|76.58
|0.80%
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|09:09
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|09:04
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