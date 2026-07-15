TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
TotalEnergies Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Totalenergies nach einem Zwischenbericht zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Die Geschäfte im Upstream-Bereich seien offenbar schwächer als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Henry Tarr in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Gewinnprognose (EPS) für das laufende Jahr um 8 Prozent nach unten./rob/edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Hold
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
78.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
70.17 €
|
Abst. Kursziel*:
11.16%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
70.19 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.13%
|
Analyst Name::
Henry Tarr
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TotalEnergies
|
09:28
|Börse Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
16.07.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
16.07.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 liegt nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
16.07.26
|STOXX-Handel STOXX 50 präsentiert sich schwächer (finanzen.ch)
|
16.07.26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 klettert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
15.07.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
15.07.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50-Anleger greifen am Mittwochnachmittag zu (finanzen.ch)
|
15.07.26