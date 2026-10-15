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TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271

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16.10.2026 11:06:59

TotalEnergies Buy

TotalEnergies
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies auf "Buy" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Die Eckdaten des Energiekonzerns zum dritten Quartal seien stärker als erwartet ausgefallen, schrieb Henri Patricot in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er erhöhte daraufhin seine Gewinnschätzungen und liegt damit weiterhin deutlich über dem Analystenkonsens./rob/niw/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 09:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
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Analyst Name::
Henri Patricot 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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