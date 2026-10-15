TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
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TotalEnergies Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies auf "Buy" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Die Eckdaten des Energiekonzerns zum dritten Quartal seien stärker als erwartet ausgefallen, schrieb Henri Patricot in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er erhöhte daraufhin seine Gewinnschätzungen und liegt damit weiterhin deutlich über dem Analystenkonsens./rob/niw/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
89.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
79.56 €
|
Abst. Kursziel*:
11.87%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
79.58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.84%
|
Analyst Name::
Henri Patricot
|
KGV*:
-
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