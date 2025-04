ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla mit einem Kursziel von 225 US-Dollar auf "Sell" belassen. Die Absatzzahlen im ersten Quartal hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Joseph Spak am Mittwoch. Weniger Fahrzeuge habe der Elektroautobauer zuletzt im zweiten Quartal 2022 verkauft. Spak sieht nun Korrekturbedarf für die Erwartungen an 2025 und wahrscheinlich auch die Folgejahre. Bei den Quartalszahlen am 22. April, wo der Fokus traditionell auf den bereinigten Margen im Autogeschäft sowie der Barmittelentwicklung liege, dürfte Tesla diesmal das Thema Künstliche Intelligenz, die anstehenden Einführungen günstigerer Modelle, den Start von Robotaxis im texanischen Austin im Juni sowie humanoide Roboter in den Mittelpunkt stellen./gl/ag;