Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’934 0.3%  SPI 17’777 0.2%  Dow 47’955 0.2%  DAX 24’028 0.6%  Euro 0.9368 0.1%  EStoxx50 5’724 0.1%  Gold 4’197 -0.3%  Bitcoin 71’835 -3.0%  Dollar 0.8043 0.1%  Öl 63.8 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
Alphabet-Aktie vs. Microsoft-Aktie: Wer holt sich die Technologieführerschaft?
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Wedbush-Experte stellt sich gegen KI-Kritiker: NVIDIA-Aktie weiter mit starkem Potenzial
VanEck-Chef skeptisch: Kann der Bitcoin angesichts von Quantencomputer-Risiken bestehen?
Nach starkem China-IPO: Moore Threads-Aktie erntet Interesse - Neue NVIDIA-Konkurrenz mit Fragezeichen
Suche...
eToro entdecken
KI-Hype hält an 08.12.2025 03:29:27

Wedbush-Experte stellt sich gegen KI-Kritiker: NVIDIA-Aktie weiter mit starkem Potenzial

Wedbush-Experte stellt sich gegen KI-Kritiker: NVIDIA-Aktie weiter mit starkem Potenzial

Trotz Rekordergebnissen gab die NVIDIA-Aktie zuletzt nach und immer mehr Anleger hinterfragen die Nachhaltigkeit des KI-Booms. Doch Wedbush-Analyst Dan Ives hält dagegen.

• Wedbush-Analyst Dan Ives kritisiert KI-Skeptiker scharf und sieht den Bullenmarkt noch am Anfang
• Ives vergleicht die KI-Entwicklung mit dem dritten Inning eines langen Spiels
• 47 Analysten sehen im Schnitt über 40 Prozent Kurspotenzial bei NVIDIA

"Raus aus der Höhle, rauf aufs Spielfeld"

Die Meinungen unter Technologie-Investoren gehen derzeit weit auseinander. Während einige befürchten, dass die Ausgaben für KI-Infrastruktur ausser Kontrolle geraten sind, sieht Dan Ives von Wedbush Securities gerade jetzt eine Kaufgelegenheit. In einer Kundennotiz, aus der Barchart zitiert, richtete sich der Analyst mit klaren Worten an die Skeptiker: Die Bären hätten in den vergangenen Jahrzehnten jeden transformativen Tech-Wert verpasst, weil sie sich zu sehr um Bewertungen gesorgt hätten - und würden auch die nächsten Jahre des Tech-Bullenmarktes verpassen, während sie in ihren Höhlen Winterschlaf hielten.

Ives, der nach eigenen Angaben viel Zeit damit verbringt, die KI-Revolution weltweit zu beobachten und die Nachfrage in der asiatischen Lieferkette einzuschätzen, bleibt bei seiner optimistischen Einschätzung. Die KI-Entwicklung befinde sich noch ganz am Anfang - vergleichbar mit dem Beginn des dritten Innings in einem "Field of Dreams"-Spiel, wie er es ausdrückt.

Zur Untermauerung seiner These verweist Ives auf die noch geringe globale KI-Adoption. Wie er gegenüber CNBC erläuterte, hätten bislang erst wenige Unternehmen KI strategisch implementiert - in den USA schätzt er den Anteil auf lediglich drei Prozent, in Europa und Asien (ohne China) liege er sogar noch niedriger. Das Verhältnis von Nachfrage zu Angebot bei NVIDIA-Chips bezifferte er auf 12 zu 1. Für Ives ein klares Signal: Der eigentliche KI-Boom stehe erst noch bevor.

Starke Quartalszahlen, schwache Kursreaktion

Die jüngsten Geschäftszahlen von NVIDIA hätten unter normalen Umständen für deutliche Kursgewinne gesorgt: 57 Milliarden US-Dollar Umsatz und ein Gewinn je Aktie von 1,30 US-Dollar übertrafen die Erwartungen der Analysten deutlich. Besonders das Rechenzentrum-Segment sowie die Bereiche Computing und Networking trugen zu diesem Rekordergebnis bei.

Die Nachfrage nach den neuen Blackwell-Chips entwickelt sich laut NVIDIA hervorragend. Im Rahmen der Quartalszahlen erklärte CEO Jensen Huang, die Verkäufe seien herausragend und Cloud-GPUs restlos ausverkauft. Finanzchefin Colette Kress prognostizierte zudem jährliche KI-Infrastrukturausgaben von drei bis vier Billionen US-Dollar bis Ende des Jahrzehnts - die Nachfrage übersteige weiterhin die Erwartungen des Unternehmens.

Dennoch drehte der Kurs nach Bekanntgabe der Zahlen nach einem anfänglichen vorbörslichen Plus ins Minus - laut Barchart eine der auffälligsten Intraday-Bewegungen der vergangenen Zeit. Für Ives ist das kein Warnsignal, sondern vielmehr ein Zeichen dafür, wie gespalten die Anlegerschaft derzeit ist. Mit einem Forward-KGV von 42 sei NVIDIA zwar nicht günstig, aber so attraktiv bewertet wie schon lange nicht mehr. Das Unternehmen wachse sukzessive in seine Bewertung hinein.

Breite Analystenunterstützung für die Aktie

Ives steht mit seiner positiven Einschätzung nicht allein. Wie CNN Business berichtet, sehen auch andere Wall-Street-Experten in den aktuellen Sorgen um eine KI-Blase eher eine Kaufgelegenheit. Morningstar-Analyst Brian Colello etwa erklärte, er sehe kaum Anzeichen dafür, dass 2026 ein schwaches Jahr für NVIDIA werden könnte.

Wie aus den Daten von TipRanks hervorgeht, decken derzeit 41 Analysten die NVIDIA-Aktie ab: 39 von ihnen haben ein Buy-Rating vergeben, jeweils ein Experte rät zum Halten oder Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 258,10 US-Dollar und impliziert damit ein Aufwärtspotenzial von rund 41 Prozent gegenüber dem letzten Kurs der NVIDIA-Aktie an der NASDAQ bei 183,38 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 4. Dezember 2025). Ob die Bullen oder die Bären letztlich Recht behalten, dürfte sich in den kommenden Quartalen zeigen.

D. Maier / Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Vom NVIDIA-Tippgeber zum KI-Scout: Marktexperte Wang erklärt seine aktuellen Top-Picks
KI-Hype um NVIDIA & Co.: Warum ein anderer Tech-CEO bewusst dagegen hält - und damit Erfolg hat
November 2025: Analysten sehen Potenzial bei NVIDIA-Aktie

Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com,Below the Sky / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

05.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 15.00% p.a. Barrier Reverse Convertible Softcallable auf Comet, SIG Combibloc
05.12.25 Träumen weiter erlaubt
05.12.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Werden die Impulse bestätigt?
04.12.25 Sprint Zertifikate mit Cap auf ausgewählte KI-Aktien
04.12.25 Julius Bär: 18.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (55%) auf ams-OSRAM AG
03.12.25 Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
SMI-Kurs: 12’933.63 05.12.2025 17:30:00
Long 10’695.22 8.60 3SSMJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
KW 49: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Ein Blick ins Depot von Jeremy Grantham: Die wichtigsten Aktienkäufe im dritten Quartal 2025
Deutsche Bank-Analyse: Das sind die fünf Gründe für den massiven Bitcoin-Verlust im November
Aktien New York Ausblick: Erholung erlahmt - Nvidia fallen nach Anteilsverkauf
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln
Die Performance der Kryptowährungen in KW 49: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Zurückhaltung in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Nachmittag
Deutsche Bank AG: Airbus SE-Aktie erhält Buy
Reges Treiben im Portfolio: Diese Titel hielt der Gates Foundation Trust im 3. Quartal 2025

Top-Rankings

SMI Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 49/25
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 49: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 49: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
04:07 GNW-News: Miltenyi Biomedicine stellt die Primäranalyse der zulassungsrelevanten DALY-2-EU-Studie zur Zweitlinientherapie des rezidivierten/refraktären großz...
02:02 GNW-News: SALI demonstriert globale Ambitionen mit Billboard-Kampagne am Times Square und markiert Meilenstein auf dem Weg zum führenden Anbieter von Elektro...
21:35 Norris-Krönung bei irrem Nervenkrimi von Abu Dhabi
20:34 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende
20:34 dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende
19:52 ROUNDUP: Israels Generalstabschef erklärt neue Grenze zum Gazastreifen
19:31 Chef der Techniker Krankenkasse rechnet mit steigenden Beiträgen
20:16 BVB-Aktie: Borussia Dortmund nach Pokal-Aus in der Liga mit wichtigem Sieg
19:15 Späterer Renteneintritt für Akademiker? Bas hat Sympathie für Idee
18:59 Israels Generalstabschef erklärt neue Grenze zum Gazastreifen