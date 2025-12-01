Klöckner Aktie 2597667 / DE000KC01000
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
KlöcknerCo (KlöCo) Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Klöckner & Co von 7 auf 9 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Aktie verwandele sich von einer Stahlhandels- zu einer Übernahmestory, schrieb Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Ob Worthington tatsächlich ein bindendes Angebot vorlegt, hängt aus seiner Sicht davon ab, ob die Gesamtbewertung eines Deals tragfähige Vorteile bringt und die Übernahme finanzierbar ist. Der Erfolg einer Offerte sei dann stark davon abhängig, ob der Klöckner-Großaktionär Loh die Konditionen akzeptiert./rob/tih/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 16:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Klöckner & Co (KlöCo) Kaufen
|
Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo)
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
7.72 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
7.63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Klöckner & Co (KlöCo)
|
17:58
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.ch)
|
15:58
|Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Montagmittag fester (finanzen.ch)
|
09:28
|SDAX aktuell: SDAX zum Start fester (finanzen.ch)
|
06.12.25
|EQS-Adhoc: Klöckner & Co SE: Klöckner & Co SE bestätigt Gerüchte zu Verhandlungen zu einem möglichen öffentlichen Übernahmeangebot durch Worthington Steel, Inc. (EQS Group)
|
06.12.25
|EQS-Adhoc: Klöckner & Co SE: Klöckner & Co SE confirms rumors on negotiations regarding a potential voluntary public takeover offer by Worthington Steel, Inc. (EQS Group)
|
30.11.25
|November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Klöckner-Aktie angepasst (finanzen.net)
|
28.11.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)