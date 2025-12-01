Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’981 0.4%  SPI 17’833 0.3%  Dow 47’728 -0.5%  DAX 24’046 0.1%  Euro 0.9389 0.2%  EStoxx50 5’726 0.0%  Gold 4’191 -0.2%  Bitcoin 72’605 0.0%  Dollar 0.8079 0.4%  Öl 62.8 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Swiss Re12688156Roche1203204Nestlé3886335NVIDIA994529Helvetia Baloise46664220Novartis1200526Idorsia36346343Sandoz124359842
Top News
HENSOLDT-Aktie: Was Analysten von HENSOLDT erwarten
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
TKMS-Aktie fester: Starkes Wachstum verbucht
Klöckner-Aktie schnellt hoch: Verhandlungen über mögliches Übernahmeangebot bestätigt
Urteil erhöht Druck auf Novo Nordisk: Semaglutid-Patentschutz wackelt - So reagiert die Aktie
Suche...
eToro entdecken

Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704

39.72
CHF
-0.72
CHF
-1.78 %
17:27:14
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.12.2025 17:26:09

Carl Zeiss Meditec Overweight

Carl Zeiss Meditec
41.12 CHF 1.09%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec anlässlich der Trennung von Vorstandschef Maximilian Foerst auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Nachricht sei enttäuschend vor den Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/25 am 11. Dezember, schrieb Jonathon Unwin in einer am Montag vorliegenden Studie. Die für den kommenden Tag anberaumte Telefonkonferenz werde entscheidend sein, um die Investoren möglicherweise zu beruhigen. Unwin sieht das Unternehmen weiterhin gut positioniert im Markt für Augenheilkunde./rob/edh/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 14:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 14:59 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Overweight
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
52.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
42.66 € 		Abst. Kursziel*:
21.89%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
42.66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.89%
Analyst Name::
Jonathon Unwin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten