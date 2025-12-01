Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
Carl Zeiss Meditec Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec anlässlich der Trennung von Vorstandschef Maximilian Foerst auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Nachricht sei enttäuschend vor den Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/25 am 11. Dezember, schrieb Jonathon Unwin in einer am Montag vorliegenden Studie. Die für den kommenden Tag anberaumte Telefonkonferenz werde entscheidend sein, um die Investoren möglicherweise zu beruhigen. Unwin sieht das Unternehmen weiterhin gut positioniert im Markt für Augenheilkunde./rob/edh/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 14:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
