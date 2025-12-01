Brenntag 45.14 CHF -2.44% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Brenntag von 47 auf 42 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Unter dem neuen Vorstandschef könnten weitere Umstrukturierungen erforderlich sein, um den Chemikalienhändler und seine Ertragsdynamik zu stabilisieren, schrieb Chris Counihan in einer am Montag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Ergebnisprognosen./rob/edh/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 11:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 11:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.