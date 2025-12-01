Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
44.93CHF
-1.14CHF
-2.47 %
17:27:41
SWX
08.12.2025 19:15:20
Brenntag SE Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Brenntag von 47 auf 42 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Unter dem neuen Vorstandschef könnten weitere Umstrukturierungen erforderlich sein, um den Chemikalienhändler und seine Ertragsdynamik zu stabilisieren, schrieb Chris Counihan in einer am Montag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Ergebnisprognosen./rob/edh/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 11:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 11:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Brenntag SE
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
42.00 €
Rating jetzt:
Underperform
Kurs*:
48.13 €
Abst. Kursziel*:
-12.74%
Rating update:
Underperform
Kurs aktuell:
48.56 €
Abst. Kursziel aktuell:
-13.51%
Analyst Name::
Chris Counihan
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
