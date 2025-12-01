Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Brenntag Aktie

08.12.2025 19:15:20

Brenntag SE Underperform

Brenntag
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Brenntag von 47 auf 42 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Unter dem neuen Vorstandschef könnten weitere Umstrukturierungen erforderlich sein, um den Chemikalienhändler und seine Ertragsdynamik zu stabilisieren, schrieb Chris Counihan in einer am Montag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Ergebnisprognosen./rob/edh/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 11:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 11:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Brenntag SE Underperform
Unternehmen:
Brenntag SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
42.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
48.13 € 		Abst. Kursziel*:
-12.74%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
48.56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-13.51%
Analyst Name::
Chris Counihan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

