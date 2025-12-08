Boeing Aktie 913253 / US0970231058
166.55CHF
3.97CHF
2.44 %
18:00:03
BRXC
08.12.2025 16:58:21
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing angesichts der nun vollzogenen Übernahme von Spirit AeroSystems auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Die Integration schließe 15.000 Mitarbeiter an den fünf Standorten in Wichita, Dallas, Tulsa, Prestwick und in Teilen auch Belfast mit ein, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 09:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 09:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 255.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 205.39
|
Abst. Kursziel*:
24.15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 205.86
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.87%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Boeing Co.
|
18:00
|Schwacher Handel: Dow Jones legt am Montagmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
16:29
|Boeing Aktie News: Boeing zeigt sich am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
16:00
|Verluste in New York: Dow Jones zum Start in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
06.12.25
|Boeing-Aktie vor Ausbruch? Analyst setzt auf starkes Comeback ab 2026 (finanzen.ch)
|
05.12.25
|Boeing Aktie News: Boeing verteidigt am Abend Vortagesniveau (finanzen.ch)
|
04.12.25
|Börse New York: Dow Jones pendelt am Donnerstagnachmittag um Schlusskurs des Vortages (finanzen.ch)
|
04.12.25
|Minuszeichen in New York: Dow Jones mittags schwächer (finanzen.ch)