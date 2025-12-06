Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
06.12.2025 18:36:00
Novartis-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats November
Das sind die Ergebnisse der Experten für die Novartis-Aktie im abgelaufenen Monat.
Im November 2025 haben 8 Analysten eine Einschätzung der Novartis-Aktie vorgenommen.
2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 5 Experten raten, die Aktie zu halten, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 101,38 CHF fest. Dies entspricht einem Abschlag von 3,11 CHF zum aktuellen SWX-Kurs von Novartis in Höhe von 104,48 CHF.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|102,00 CHF
|-2,37
|21.11.2025
|Deutsche Bank AG
|120,00 CHF
|14,85
|21.11.2025
|Barclays Capital
|90,00 CHF
|-13,86
|21.11.2025
|Bernstein Research
|108,00 CHF
|3,37
|21.11.2025
|UBS AG
|102,00 CHF
|-2,37
|20.11.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|92,00 CHF
|-11,94
|18.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|95,00 CHF
|-9,07
|12.11.2025
|UBS AG
|102,00 CHF
|-2,37
|04.11.2025
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com,Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Novartis AG
|
05.12.25
|Novartis Aktie News: Novartis zeigt sich am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
05.12.25
|Novartis Aktie News: Novartis gewinnt am Mittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
05.12.25
|Novartis Aktie News: Novartis verteuert sich am Freitagvormittag (finanzen.ch)
|
05.12.25
|SIX-Handel SMI zum Start des Freitagshandels in Rot (finanzen.ch)
|
05.12.25