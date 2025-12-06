Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’934 0.3%  SPI 17’777 0.2%  Dow 47’955 0.2%  DAX 24’028 0.6%  Euro 0.9368 0.1%  EStoxx50 5’724 0.1%  Gold 4’197 -0.3%  Bitcoin 71’835 -3.0%  Dollar 0.8043 0.1%  Öl 63.8 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Risiken von Trend-ETFs: Warum Langfrist-Anleger lieber auf andere Investments setzen sollten
Swatch-Aktie: Swatch Group bereitet den Generationenwechsel vor
Novartis-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats November
Klöckner & Co: Verhandlungen über mögliches Übernahmeangebot bestätigt
November 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Microsoft-Aktie
Suche...
Plus500 Depot

Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Analysten-Prognosen 06.12.2025 18:36:00

Novartis-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats November

Novartis-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats November

Das sind die Ergebnisse der Experten für die Novartis-Aktie im abgelaufenen Monat.

Novartis
114.00 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

Im November 2025 haben 8 Analysten eine Einschätzung der Novartis-Aktie vorgenommen.

2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 5 Experten raten, die Aktie zu halten, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 101,38 CHF fest. Dies entspricht einem Abschlag von 3,11 CHF zum aktuellen SWX-Kurs von Novartis in Höhe von 104,48 CHF.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG102,00 CHF-2,3721.11.2025
Deutsche Bank AG120,00 CHF14,8521.11.2025
Barclays Capital90,00 CHF-13,8621.11.2025
Bernstein Research108,00 CHF3,3721.11.2025
UBS AG102,00 CHF-2,3720.11.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)92,00 CHF-11,9418.11.2025
JP Morgan Chase & Co.95,00 CHF-9,0712.11.2025
UBS AG102,00 CHF-2,3704.11.2025

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

So viel hätten Anleger an einem Novartis-Investment von vor einem Jahr verdient
Novartis-Aktie steigt: US-Zulassung für neuartige SMA-Behandlung Itvisma erhalten
So viel Gewinn hätte eine Novartis-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com,Gil C / Shutterstock.com