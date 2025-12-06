Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’934 0.3%  SPI 17’777 0.2%  Dow 47’955 0.2%  DAX 24’028 0.6%  Euro 0.9368 0.1%  EStoxx50 5’724 0.1%  Gold 4’197 -0.3%  Bitcoin 71’835 -3.0%  Dollar 0.8043 0.1%  Öl 63.8 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Idorsia36346343UBS24476758Nestlé3886335ABB1222171Holcim1221405Partners Group2460882Novartis1200526Amrize143013422Swiss Re12688156
Top News
Risiken von Trend-ETFs: Warum Langfrist-Anleger lieber auf andere Investments setzen sollten
Tesla-Aktie im Fokus: Elektroautobauer drängt auf EU-Zulassung für Full Self-Driving - Engpass Niederlande
Boeing-Aktie vor Ausbruch? Analyst setzt auf starkes Comeback ab 2026
Ein Blick ins Depot von Jeremy Grantham: Die wichtigsten Aktienkäufe im dritten Quartal 2025
KW 49: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Suche...
Plus500 Depot
Autonomes Fahren 06.12.2025 02:41:00

Tesla-Aktie im Fokus: Elektroautobauer drängt auf EU-Zulassung für Full Self-Driving - Engpass Niederlande

Tesla-Aktie im Fokus: Elektroautobauer drängt auf EU-Zulassung für Full Self-Driving - Engpass Niederlande

Tesla forciert den Europa-Start seines Full Self-Driving-Systems, doch strenge EU-Regeln verzögern weiterhin die Zulassung.

• Tesla baut FSD-Tests in Europa weiter aus
• Strenge RDW-Prüfungen verzögern die EU-Zulassung
• FSD soll Absatz und Konkurrenzfähigkeit stärken

Hintergrund: Teslas langfristiger Plan für FSD in Europa

Seit Jahren arbeitet Tesla daran, seine Full-Self-Driving-Technologie auch europäischen Fahrern zugänglich zu machen. Doch der Weg dorthin gestaltet sich deutlich länger als zunächst erwartet: Elon Musk hatte bereits 2019 davon gesprochen, dass eine EU-Zulassung innerhalb von sechs bis zwölf Monaten möglich sein könnte - ein Zeitrahmen, der bis heute klar überschritten ist. Gleichzeitig bleibt Europa für den Elektroautobauer ein zentraler Markt, in dem Tesla grosses Potenzial sieht. Dennoch bremsen strengere Prüfverfahren und ein vorsichtigeres regulatorisches Umfeld die Einführung, wie Business Insider in einem Artikel hervorhebt.

Ausweitung der Testaktivitäten: Neue Operator-Jobs und Datensammlung

Um den europäischen Start von Full Self-Driving vorzubereiten, erweitert Tesla derzeit deutlich seine Testinfrastruktur. Laut Teslarati hat das Unternehmen neue Stellen für sogenannte Vehicle Operator in Prag ausgeschrieben - zusätzlich zu bereits bestehenden Positionen in Berlin, Prüm und Budapest. Diese Rollen sind klar auf die Datensammlung für FSD ausgerichtet und nicht Teil des Robotaxi-Programms. Die Aufgaben umfassen das Auswerten von Fahrdaten, das Erstellen täglicher Berichte sowie das kontinuierliche Feedback zur Optimierung der Datenerfassung, jeweils befristet auf ein Jahr. Ziel dieser Massnahmen ist es, möglichst umfangreiche und hochwertige Daten zu sammeln, die als Grundlage für die europäische Zulassung dienen sollen.

EU-Genehmigungsverfahren: Der "Regulierungs-Flaschenhals" Niederlande

Der entscheidende Engpass auf dem Weg zu einer europaweiten Einführung von Full Self-Driving liegt in den Niederlanden. Dort sitzt mit der RDW jene Behörde, die für die EU-weit gültige Typgenehmigung verantwortlich ist - und besonders vorsichtig sowie datenintensiv prüft, wie es bei Business Insider heisst. Um Fortschritte zu erzielen, trifft sich Tesla seit 2024 wöchentlich mit den niederländischen Prüfern und drängt auf schnellere Abläufe. Doch trotz dieses intensiven Austauschs hat die RDW bislang nur neun Fahrzeuge für Tests zugelassen. Parallel arbeitet Tesla zudem unter engen regulatorischen Voraussetzungen an Testprogrammen in Norwegen und Dänemark, wo ähnliche strenge Auflagen gelten.

Konfliktlinien: Teslas Druck vs. europäische Vorsichtslogik

Die Einführung von Full Self-Driving entwickelt sich zu einem Spannungsfeld zwischen Teslas hohem Tempo und der vorsichtigen europäischen Regulierung. Wie Business Insider berichtet, stuft Tesla das Projekt intern als "mission critical" ein und kritisiert die aus Unternehmenssicht übermässigen "Bürokratie-Schichten" innerhalb der EU. Gleichzeitig verlangt die niederländische RDW umfangreiche Prüfungen - von Cybersecurity und Software-Update-Management über EMV-Tests bis hin zu streng kontrollierten Over-the-Air-Updates. Anders als in den USA kann Tesla seine Systeme in Europa nicht selbst zertifizieren, sondern ist auf behördliche Freigaben angewiesen. Für Elon Musk bleibt dieser Prozess "sehr frustrierend" und aus seiner Sicht sogar sicherheitshemmend für Europa - ein zentraler Kritikpunkt.

Bedeutung für Tesla: Wettbewerbsdruck, Absatzschwäche - und Hoffnung auf FSD

Für Tesla ist Full Self-Driving längst mehr als ein Technologieprojekt - es gilt als potenzieller Wachstumstreiber in einer Phase rückläufiger Verkäufe in Europa, so Business Insider weiter. Zusätzlich steigt der Druck durch chinesische Wettbewerber wie BYD, die in mehreren Märkten Marktanteile gewinnen. Um die Zulassung voranzubringen, setzt Tesla auf eine Charmeoffensive: Treffen mit der RDW, Präsentationstage für Behördenvertreter und öffentlichkeitswirksame Fahrvideos aus europäischen Städten sollen Vertrauen schaffen und Fortschritte demonstrieren. Gleichzeitig betont Elon Musk, dass das Unternehmen weiterhin auf die abschliessende EU-Zulassung wartet - eine Entscheidung, die die niederländische RDW noch nicht getroffen hat.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Tesla-Aktie tiefer: Rekordabsatz in Norwegen - Musk will Schuldenkrise mit KI lösen
Tesla-Aktie im Blick: Tesla bekommt im Check die schlechtesten Bewertungen seiner Klasse
Tesla-Aktie vor neuem Höhenflug? Analyst sieht grosse Chancen bei Robotaxis und hebt Kursziel an

Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com,Pe3k / Shutterstock.com,Zhang Peng/LightRocket via Getty Images
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

05.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 15.00% p.a. Barrier Reverse Convertible Softcallable auf Comet, SIG Combibloc
05.12.25 Träumen weiter erlaubt
05.12.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Werden die Impulse bestätigt?
04.12.25 Sprint Zertifikate mit Cap auf ausgewählte KI-Aktien
04.12.25 Julius Bär: 18.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (55%) auf ams-OSRAM AG
03.12.25 Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
SMI-Kurs: 12’933.63 05.12.2025 17:30:00
Long 10’695.22 8.60 3SSMJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Amazon Aktie News: Amazon präsentiert sich am Nachmittag stärker
Pershing Square Capital: Wie Bill Ackmans Hedgefonds im dritten Quartal 2025 investiert hat
Partners Group-Aktie steigt: Neuordnung der Geschäftsleitung
Strategie von Ken Fisher: Diese Aktien befanden sich im dritten Quartal 2025 im Depot von Fisher Asset Management
TKMS-Aktie trotzdem schwächer: Norwegen will weitere U-Boote vom Marineschiffbauer
Swiss Re Aktie News: Anleger schicken Swiss Re am Freitagmittag tief südwärts
D-Wave-Aktie sackt nach Rally ab: Was Anleger wissen müssen
Aktien von BioNTech und CureVac in Grün: Übernahme erreicht wichtige Hürde
Swiss-Re-Aktien brechen ein - Gewinnziel enttäuscht
Ausblick: Salesforce zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Top-Rankings

SMI Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 49/25
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 49: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 49/25
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
22:29 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Gewinne - Zinshoffnung bleibt das Kernthema
22:25 Russisches Vermögen: Lösung am 18. Dezember angestrebt
22:18 Selenskyj entlässt Jermak auch aus Sicherheitsrat
22:17 Aktien New York Schluss: Gewinne - Zinshoffnung bleibt das Kernthema
22:07 Meloni sieht keinen Bruch zwischen USA und Europa
23:38 Kommt die SpaceX-Aktie? Musks Raumfahrtfirma spricht von Börsengang 2026
21:42 Supreme Court wird über US-Geburtsrecht verhandeln
21:35 Russisches Geld: Merz und von der Leyen reden mit De Wever
21:04 US-Bundesgericht ordnet Freigabe bestimmter Epstein-Akten an
21:01 Devisen: Euro zum US-Dollar wenig bewegt