03.01.2026 09:33:00
Dezember 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Tesla-Aktie angepasst
Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Tesla-Aktie im vergangenen Monat.
Im Dezember 2025 haben 11 Analysten eine Einschätzung der Tesla-Aktie vorgenommen.
8 Experten stufen die Tesla-Aktie als Kauf ein, 3 Experten raten, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 484,00 USD beziffert, während der aktuelle Tesla-Kurs an der Börse NAS bei 449,72 USD liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|500,00 USD
|11,18
|29.12.2025
|RBC Capital Markets
|500,00 USD
|11,18
|22.12.2025
|Deutsche Bank AG
|500,00 USD
|11,18
|19.12.2025
|Barclays Capital
|350,00 USD
|-22,17
|03.12.2025
|Barclays Capital
|350,00 USD
|-22,17
|01.12.2025
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: Hadrian / Shutterstock.com,Nadezda Murmakova / Shutterstock.com