Dezember 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Tesla-Aktie angepasst

Im Dezember 2025 haben 11 Analysten eine Einschätzung der Tesla-Aktie vorgenommen.

8 Experten stufen die Tesla-Aktie als Kauf ein, 3 Experten raten, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 484,00 USD beziffert, während der aktuelle Tesla-Kurs an der Börse NAS bei 449,72 USD liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 500,00 USD 11,18 29.12.2025 RBC Capital Markets 500,00 USD 11,18 22.12.2025 Deutsche Bank AG 500,00 USD 11,18 19.12.2025 Barclays Capital 350,00 USD -22,17 03.12.2025 Barclays Capital 350,00 USD -22,17 01.12.2025

Redaktion finanzen.ch