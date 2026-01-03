Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Unter der Lupe 03.01.2026 09:33:00

Dezember 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Tesla-Aktie angepasst

Dezember 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Tesla-Aktie angepasst

Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Tesla-Aktie im vergangenen Monat.

Im Dezember 2025 haben 11 Analysten eine Einschätzung der Tesla-Aktie vorgenommen.

8 Experten stufen die Tesla-Aktie als Kauf ein, 3 Experten raten, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 484,00 USD beziffert, während der aktuelle Tesla-Kurs an der Börse NAS bei 449,72 USD liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets500,00 USD11,1829.12.2025
RBC Capital Markets500,00 USD11,1822.12.2025
Deutsche Bank AG500,00 USD11,1819.12.2025
Barclays Capital350,00 USD-22,1703.12.2025
Barclays Capital350,00 USD-22,1701.12.2025

