NVIDIA-Aktie im Blick: Wird das Langfristpotenzial von Analysten unterschätzt?
Fidelity-Ausblick 2026: Diese Qualitätsaktien trotzen unsicheren Zeiten
Aktien von BioNTech, Moderna, Pfizer und Co.: Bayer klagt in den USA wegen mRNA-Patenten
D-Wave Quantum-Aktie trotzdem in Rot: Grosser Fortschritt bei skalierbarer Quantencomputer-Steuerung
Ausblick 08.01.2026 03:28:58

Nach Tesla? Warum Palantir das Potenzial zur neuen Kult-Aktie hat

Nach Tesla? Warum Palantir das Potenzial zur neuen Kult-Aktie hat

Tesla und Palantir - Unternehmen, die unterschiedlicher kaum sein könnten, und doch verbindet sie ein gemeinsames Muster: extreme Bewertungen, treue Anhänger und eine Vision.

• Tesla vor neuem Wachstum in 2026?
• Palantirs Entwicklung erinnert an Teslas Anfänge
• Palantir mit hoher Bewertung - Experten erwarten in 2026 weiteres Wachstum

2026 im Blick: Tesla-Ausblick

Tesla bleibt eine der umstrittensten und volatilsten Aktien an der Wall Street. Nach einem Kursrückgang um mehr als 50 Prozent im Jahr 2025 erholte sich der Wert nahezu vollständig, doch die Schwankungsanfälligkeit dürfte auch künftig anhalten, wie The Motley Fool erklärt. Das Unternehmen stehe an einem Wendepunkt zwischen ehrgeizigen Zukunftsprojekten und realwirtschaftlichen Herausforderungen.

Neben dem Kerngeschäft mit Elektrofahrzeugen treibt Tesla seine Ambitionen im Bereich autonomes Fahren und Robotik voran. 2026 sollen sowohl das fahrerlose Robotaxi "Cybercab" als auch der humanoide Roboter Optimus auf den Markt kommen - doch regulatorische Hürden und unklare Rentabilität bremsen die Erwartungen.

Finanziell startet Tesla mit einer hohen Bewertung in das Jahr 2026. Analysten prognostizieren für das neue Jahr einen Umsatz von 108,9 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn je Aktie von 2,25 US-Dollar - ein Plus gegenüber 2025, aber noch immer auf hohem Bewertungsniveau. Das durchschnittliche Kursziel der Wall Street liegt bei 383,54 US-Dollar, wobei fast ein Drittel der Analysten zum Verkauf rät.

Langfristig bleibt Tesla ein Wettenwert auf die Zukunft. Bis 2030 könnten ein ausgebautes Robotaxi-Netzwerk und der Verkauf autonomer Roboter erhebliche Erlösquellen darstellen. Optimisten wie Cathie Wood oder Dan Ives halten Kurssteigerungen auf über 2'000 US-Dollar für möglich, während Skeptiker wie Gordon Johnson mit einem Rückgang auf 19 US-Dollar rechnen. Entscheidend wird sein, ob Tesla den Übergang von einem Autohersteller zu einem breit aufgestellten KI- und Robotik-Unternehmen schafft - nur dann liesse sich die aktuell ambitionierte Bewertung langfristig rechtfertigen.

Kann Palantir das neue Tesla werden?

Palantir wird unterdessen zunehmend als das "neue Tesla" gehandelt - und das nicht ohne Grund, so The Motley Fool weiter. Ähnlich wie bei Tesla in den frühen Jahren trotzt auch Palantirs Aktienkurs jeder klassischen Bewertung. Während viele Analysten die Aktie für überbewertet halten, bleibt die Begeisterung der Privatanleger gross. Diese Dynamik erinnert stark an den Aufstieg von Tesla, dessen Erfolg weniger auf Fundamentaldaten als auf der Loyalität seiner Anhänger und dem Zukunftsversprechen von CEO Elon Musk beruhte.

Palantir entwickelt KI-basierte Datenanalyseplattformen, die ursprünglich für den öffentlichen Sektor konzipiert wurden, inzwischen aber auch im kommerziellen Bereich boomen. Das Unternehmen wächst rasant: Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 63 Prozent auf 1,18 Milliarden US-Dollar, bei einer Gewinnmarge von 40 Prozent. Besonders die neue Artificial Intelligence Platform (AIP), mit der Kunden generative KI-Agenten in ihre Arbeitsprozesse integrieren können, treibt das Wachstum an.

Trotz dieser starken Entwicklung ist Palantir extrem hoch bewertet. Viele Beobachter sehen daher Parallelen zu Tesla, dessen Kurs jahrelang als überzogen galt, sich aber nie an die "Realität" anpasste.
Wie bei Tesla bestimmen auch bei Palantir die Privatanleger das Geschehen. Rund 43 Prozent der Aktien liegen nicht bei institutionellen Investoren - ein deutlich höherer Anteil als bei anderen Tech-Konzernen. Diese starke Einzelanlegerbasis kann Bewertungslogik ausser Kraft setzen und Kurse durch Überzeugung statt Fundamentaldaten stützen.

Ob Palantir also das "neue Tesla" wird, hängt davon ab, ob das Unternehmen seine hohen Erwartungen langfristig rechtfertigen kann. Bis dahin bleibt die Aktie eine Wette auf Zukunftsvisionen - und auf die unerschütterliche Loyalität ihrer Anhänger.

So könnte 2026 für die Palantir-Aktie laufen

Für 2026 erwartet die Wall Street laut The Motley Fool ein Umsatzplus von 41 Prozent auf 6,2 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn je Aktie von 0,99 US-Dollar. Mit einem bereinigten KGV von rund 300 und einer Marktkapitalisierung von über 400 Milliarden US-Dollar gilt Palantir jedoch bereits als extrem hoch bewertet. Das durchschnittliche Kursziel von 172,28 US-Dollar signalisiert kurzfristig eher Konsolidierung als weiteres Aufwärtspotenzial.

Langfristig bleibt Palantirs Zukunft eng mit der politischen und technologischen Entwicklung in den USA verknüpft. Unter der Trump-Regierung profitierte das Unternehmen stark vom Regierungs- und Verteidigungsgeschäft - ein politischer Kurswechsel könnte diesen Rückenwind abschwächen. Zudem steht Palantir wegen seiner militärischen und sicherheitspolitischen Anwendungen zunehmend in der Kritik, was die Aktie für manche Investoren riskanter macht. Trotz aller Kontroversen gilt Palantir jedoch als einer der aussichtsreichsten Profiteure des globalen KI-Booms.

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Bildquelle: kovop / Shutterstock.com,Michael Vi / Shutterstock.com,Piotr Swat / Shutterstock.com,Ken Wolter / Shutterstock.com
