SMI 13'156 -0.8%  SPI 18'102 -0.7%  Dow 48'951 1.2%  DAX 24'762 0.9%  Euro 0.9287 0.0%  EStoxx50 5'903 0.9%  Gold 4'450 2.8%  Bitcoin 74'111 2.2%  Dollar 0.7942 0.2%  Öl 61.1 0.6% 
Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

359.93
CHF
-6.47
CHF
-1.77 %
15:43:29
BRXC
05.01.2026 13:51:38

Tesla Underweight

Tesla
359.93 CHF -1.77%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla auf "Underweight" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Die Fahrzeugauslieferungen im vierten Quartal seien niedriger als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Ryan Brinkman in einer am Montag vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine Gewinnprognose (EPS) für den Elektroautobauer im Schlussquartal 2025 reduziert./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 07:27 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 07:27 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Underweight
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 150.00
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
$ 438.07 		Abst. Kursziel*:
-65.76%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
$ 455.70 		Abst. Kursziel aktuell:
-67.08%
Analyst Name::
Ryan Brinkman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

