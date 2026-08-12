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T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040

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12.08.2026 16:29:00

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Mittwochnachmittag mit Kursverlusten

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Mittwochnachmittag mit Kursverlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Das Papier von T-Mobile US gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 177,29 USD abwärts.

T-Mobile US
143.70 CHF -1.79%
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Der T-Mobile US-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 177,29 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'751 Punkten notiert. Die T-Mobile US-Aktie sank bis auf 177,00 USD. Bei 177,72 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten T-Mobile US-Aktien beläuft sich auf 107'146 Stück.

Am 21.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 261,49 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 47,49 Prozent Plus fehlen der T-Mobile US-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 165,75 USD erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für T-Mobile US-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,14 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte T-Mobile US am 23.07.2026 vor. T-Mobile US hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,99 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,84 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 22.79 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21.13 Mrd. USD umgesetzt.

Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je T-Mobile US-Aktie in Höhe von 10,90 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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