T-Mobile US Aktie

156.44
CHF
-1.63
CHF
-1.03 %
09:08:20
BRXC
22.12.2025 07:31:51

T-Mobile US Market-Perform

T-Mobile US
156.44 CHF -1.03%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Mit Anbieter wie Starlink dürfte der US-Telekommarkt vor weiteren tendenziell einschneidenden Entwicklungen im Breitband-Segment stehen, schrieb Laurent Yoon in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Mobilfunkgeschäft sei hingegen ein eher unwahrscheinliches Betätigungsfeld für Betreiber von LEO-Satelliten (Low Earth Orbit, niedriger Orbit). Insgesamt sollten die etablierten Telekomkonzerne daher bei den Konsumenten weiterhin mit Komplettangeboten - also Paketlösungen - punkten können./mis/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 19:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 19:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: T-Mobile US Market-Perform
Unternehmen:
T-Mobile US 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 265.00
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
$ 196.73 		Abst. Kursziel*:
34.70%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
$ 196.82 		Abst. Kursziel aktuell:
34.64%
Analyst Name::
Laurent Yoon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse