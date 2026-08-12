T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Mittwochabend mit Verlusten

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 176,35 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'755 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der T-Mobile US-Aktie ging bis auf 175,77 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 177,72 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 312'513 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.

Am 21.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 261,49 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,28 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.07.2026 bei 165,75 USD. Der derzeitige Kurs der T-Mobile US-Aktie liegt somit 6,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 3,66 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,14 USD je T-Mobile US-Aktie. T-Mobile US liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,99 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,84 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,85 Prozent auf 22.79 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21.13 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte T-Mobile US am 22.10.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je T-Mobile US-Aktie in Höhe von 10,90 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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