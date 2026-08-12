T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
12.08.2026 20:27:13
T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Mittwochabend mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von T-Mobile US. Die T-Mobile US-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 176,35 USD nach.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 176,35 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'755 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der T-Mobile US-Aktie ging bis auf 175,77 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 177,72 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 312'513 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.
Am 21.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 261,49 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,28 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.07.2026 bei 165,75 USD. Der derzeitige Kurs der T-Mobile US-Aktie liegt somit 6,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 3,66 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,14 USD je T-Mobile US-Aktie. T-Mobile US liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,99 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,84 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,85 Prozent auf 22.79 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21.13 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte T-Mobile US am 22.10.2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je T-Mobile US-Aktie in Höhe von 10,90 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie
S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel Verlust hätte eine T-Mobile US-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Deutsche Telekom-Aktie gewinnt: Fusion mit T-Mobile US gerät laut Bericht ins Stocken
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu T-Mobile US
|
16:29
|T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US reagiert am Donnerstagnachmittag positiv (finanzen.ch)
|
12.08.26
|T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Mittwochabend mit Verlusten (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 liegt am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
06.08.26
|S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel Verlust hätte eine T-Mobile US-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
Analysen zu T-Mobile US
|05.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|27.07.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|27.07.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|27.07.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|13.07.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|22.04.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|19.02.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|22.12.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.