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21.09.2026 16:15:01

EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Symrise
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

21.09.2026 / 16:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 32.  Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 14.September  2026 bis einschliesslich 18. September 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 142.500 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz
(MIC-Code)
14.09.2026 1.427 0,00% 88,5631 126.380 AQEU
14.09.2026 7.146 0,01% 88,7715 634.361 CEUX
14.09.2026 2.005 0,00% 88,5128 177.468 TQEX
14.09.2026 17.322 0,01% 88,7594 1.537.491 XETA
15.09.2026 3.411 0,00% 89,0128 303.623 AQEU
15.09.2026 6.660 0,00% 89,1294 593.602 CEUX
15.09.2026 1.304 0,00% 88,9121 115.941 TQEX
15.09.2026 16.525 0,01% 89,0623 1.471.755 XETA
16.09.2026 1.608 0,00% 90,5750 145.645 AQEU
16.09.2026 7.240 0,01% 90,5278 655.421 CEUX
16.09.2026 1.655 0,00% 90,6931 150.097 TQEX
16.09.2026 17.397 0,01% 90,5480 1.575.264 XETA
17.09.2026 2.094 0,00% 90,9120 190.370 AQEU
17.09.2026 9.229 0,01% 90,8588 838.536 CEUX
17.09.2026 872 0,00% 90,7904 79.169 TQEX
17.09.2026 16.705 0,01% 90,7904 1.516.654 XETA
18.09.2026 3.566 0,00% 89,1421 317.881 AQEU
18.09.2026 7.679 0,01% 89,1682 684.723 CEUX
18.09.2026 647 0,00% 89,0242 57.599 TQEX
18.09.2026 18.008 0,01% 89,1874 1.606.088 XETA
Gesamt 142.500 0,10% 89,6707 12.778.068  

 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschliesslich dem 18. September 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 4.091.018 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschliesslich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 21. September 2026

Symrise AG

Der Vorstand

 

 

 


21.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Symrise AG
Mühlenfeldstrasse 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet: www.symrise.com
LEI Code: 529900D82I6R9601CF26

 
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