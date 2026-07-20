Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
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Symrise Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat Symrise mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 99 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der europäische Sektor "Consumer Ingredients" verdient innerhalb der Chemiebranche laut Analystin Victoria Nice mehr Aufmerksamkeit. Der derzeit geringere Bewertungsaufschlag im Vergleich zu Aktien aus den Bereichen Lebensmittel & Getränke sowie Haushaltsprodukte sei nicht gerechtfertigt, schrieb sie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie bevorzugt Unternehmen wie DSM-Firmenich und Kerry Group, deren Wachstums- und Margenpotenzial unterschätzt werde und die stärker von langfristigen Verbrauchertrends profitieren dürften. Beim Aromen- und Duftstoffhersteller Symrise erwartet sie, dass sich eine Erholung anbahnt. Sie bleibe jedoch vorerst an der Seitenlinie, da eine Rückkehr zu branchenführendem Wachstum noch auf sich warten lassen dürfte./ck/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
99.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
87.66 €
|
Abst. Kursziel*:
12.94%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
87.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.65%
|
Analyst Name::
Victoria Nice
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Symrise AG
|
20.07.26
|EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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20.07.26
|EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information (EQS Group)
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17.07.26
|DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Symrise-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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16.07.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX fällt letztendlich zurück (finanzen.ch)
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16.07.26
|Schwacher Handel: DAX zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
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16.07.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX im Minus (finanzen.ch)
|
16.07.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
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14.07.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Dienstagmittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Symrise AG
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|02.07.26
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Aktuelle Aktienanalysen
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