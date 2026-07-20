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21.07.2026 19:21:47

Symrise Market-Perform

Symrise
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat Symrise mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 99 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der europäische Sektor "Consumer Ingredients" verdient innerhalb der Chemiebranche laut Analystin Victoria Nice mehr Aufmerksamkeit. Der derzeit geringere Bewertungsaufschlag im Vergleich zu Aktien aus den Bereichen Lebensmittel & Getränke sowie Haushaltsprodukte sei nicht gerechtfertigt, schrieb sie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie bevorzugt Unternehmen wie DSM-Firmenich und Kerry Group, deren Wachstums- und Margenpotenzial unterschätzt werde und die stärker von langfristigen Verbrauchertrends profitieren dürften. Beim Aromen- und Duftstoffhersteller Symrise erwartet sie, dass sich eine Erholung anbahnt. Sie bleibe jedoch vorerst an der Seitenlinie, da eine Rückkehr zu branchenführendem Wachstum noch auf sich warten lassen dürfte./ck/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 09:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 15:40 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Symrise AG Market-Perform
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
99.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
87.66 € 		Abst. Kursziel*:
12.94%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
87.88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.65%
Analyst Name::
Victoria Nice 		KGV*:
-
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19:21 Symrise Market-Perform Bernstein Research
02.07.26 Symrise Buy Deutsche Bank AG
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18.06.26 Symrise Buy UBS AG
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