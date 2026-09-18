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Profitable Symrise-Investition? 18.09.2026 10:02:29

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Symrise-Investment von vor einem Jahr verdient

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Symrise-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Symrise-Aktien verdienen können.

Symrise
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Heute vor 1 Jahr wurde das Symrise-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Symrise-Aktie bei 78.18 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Symrise-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.279 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 17.09.2026 auf 90.10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 115.25 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 115.25 EUR entspricht einer Performance von +15.25 Prozent.

Am Markt war Symrise jüngst 12.55 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Symrise
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