Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitable Symrise-Investition?
|
18.09.2026 10:02:29
DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Symrise-Investment von vor einem Jahr verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Symrise-Aktien verdienen können.
Heute vor 1 Jahr wurde das Symrise-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Symrise-Aktie bei 78.18 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Symrise-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.279 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 17.09.2026 auf 90.10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 115.25 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 115.25 EUR entspricht einer Performance von +15.25 Prozent.
Am Markt war Symrise jüngst 12.55 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Symrise AG
|
17.09.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
17.09.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.ch)
|
17.09.26
|EQS-PVR: Symrise AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
17.09.26
|EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
17.09.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Freundlicher Handel: DAX verbucht mittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Zuversicht in Frankfurt: Zum Start des Donnerstagshandels Pluszeichen im DAX (finanzen.ch)