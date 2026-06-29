Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
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29.06.2026 12:09:05
Symrise Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Symrise von 84 auf 88 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Alex Sloane geht für das zweite Quartal von einem operativen Wachstum des Aromenherstellers von 3,5 Prozent aus. Damit liege er leicht über dem Konsens, schrieb der Experte in einem Ausblick vom Sonntag./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2026 / 15:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
88.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
87.78 €
|
Abst. Kursziel*:
0.25%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
88.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.23%
|
Analyst Name::
Alex Sloane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse