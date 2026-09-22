Siemens Aktie 1206758 / US8261975010
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Turnkey-Vertrag
|
22.09.2026 12:00:41
Siemens-Aktie stärker: Infrastruktur-Projekt in Vietnam gesichert
Siemens Mobility und die Vingroup-Tochter Vinspeed kommen bei der Entwicklung eines Hochgeschwindigkeitsbahnnetz in Vietnam voran.
Im Rahmen des Vertrags wird Vinspeed den weiteren Angaben zufolge die Projektentwicklung, den Gleisbau sowie die Bauarbeiten verantworten und Siemens Mobility zehn Velaro-Novo-Züge für zwei Bahnstrecken liefern. Darüber hinaus umfasse der Leistungsumfang Kommunikations- und Elektrifizierungssysteme.
Die Siemens-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,49 Prozent auf 274,85 Euro.
DJG/brb/apo
DOW JONES
Weitere Links:
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Siemens AG (spons. ADRs)
|
14.08.26
|Siemens-Aktie leichter: Transformator für KI-Rechenzentren geplant (Dow Jones)
|
05.08.26
|Ausblick: Siemens veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
31.07.26
|Siemens Healthineers-Aktie leichter: Wachstumsprognose erneut reduziert - Ergebnisprognose angehoben (finanzen.ch)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Siemens zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.07.26
|Siemens-Aktie zieht an: Neuer Grossauftrag stärkt Bahngeschäft (Dow Jones)
|
01.07.26
|Neuer Rückkauf: Siemens plant bis zu 70 Millionen eigene Aktien zu erwerben - Aktie in Rot (finanzen.ch)
|
01.07.26
|Siemens investiert 300 Mio Euro in Frankfurt und Offenbach (Dow Jones)
|
27.05.26
|Siemens Healthineers-Aktie im Plus: Startschuss für neues Rückkaufprogramm (Dow Jones)
Analysen zu Siemens AG (spons. ADRs)
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag seitwärts, während der deutsche Leitindex etwas anzieht. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.