Am Donnerstag bewegt sich der TecDAX um 15:40 Uhr via XETRA 2.09 Prozent fester bei 3’840.48 Punkten. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 543.232 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.665 Prozent auf 3’786.88 Punkte an der Kurstafel, nach 3’761.86 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3’786.82 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 3’841.94 Einheiten.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 0.852 Prozent aufwärts. Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 26.10.2026, bei 4’056.47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 4’019.10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3’528.42 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 5.97 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4’284.41 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 3’322.31 Punkte.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Elmos Semiconductor (+ 7.19 Prozent auf 99.90 EUR), JENOPTIK (+ 5.15 Prozent auf 33.08 EUR), SMA Solar (+ 5.02 Prozent auf 44.32 EUR), OHB SE (+ 4.98 Prozent auf 189.80 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4.75 Prozent auf 42.76 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Drägerwerk (-2.45 Prozent auf 119.20 EUR), EVOTEC SE (-2.12 Prozent auf 2.49 EUR), QIAGEN (+ 0.06 Prozent auf 45.10 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.01 Prozent auf 27.10 EUR) und freenet (+ 1.05 Prozent auf 24.96 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1’887’000 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 214.599 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4.62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8.12 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch