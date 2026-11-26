TecDAX 1548840 / DE0007203275
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26.11.2026 12:26:13
Zuversicht in Frankfurt: TecDAX legt mittags zu
Der TecDAX gewinnt heute an Wert.
Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1.82 Prozent fester bei 3’830.28 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 543.232 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0.665 Prozent stärker bei 3’786.88 Punkten, nach 3’761.86 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 3’786.82 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3’841.94 Punkten lag.
So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche stieg der TecDAX bereits um 0.584 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.10.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 4’056.47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 4’019.10 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 26.11.2025, den Wert von 3’528.42 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5.68 Prozent aufwärts. Bei 4’284.41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Elmos Semiconductor (+ 5.79 Prozent auf 98.60 EUR), JENOPTIK (+ 5.53 Prozent auf 33.20 EUR), SMA Solar (+ 5.07 Prozent auf 44.34 EUR), Infineon (+ 4.38 Prozent auf 42.69 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4.36 Prozent auf 42.60 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen EVOTEC SE (-2.51 Prozent auf 2.48 EUR), Drägerwerk (-1.80 Prozent auf 120.00 EUR), QIAGEN (+ 0.02 Prozent auf 45.08 EUR), IONOS (+ 0.71 Prozent auf 33.90 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0.75 Prozent auf 43.23 EUR).
Die teuersten TecDAX-Unternehmen
Aktuell weist die Infineon-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’471’705 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 214.599 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf
Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4.62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.12 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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