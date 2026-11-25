Der TecDAX bewegte sich im XETRA-Handel schlussendlich um 1.57 Prozent tiefer bei 3’773.71 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 543.379 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.004 Prozent auf 3’833.61 Punkte an der Kurstafel, nach 3’833.78 Punkten am Vortag.

Bei 3’765.80 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3’838.34 Punkten den höchsten Stand markierte.

TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 0.901 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, einen Wert von 4’024.30 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 4’050.72 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 25.11.2025, den Stand von 3’496.96 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 4.12 Prozent zu. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

TecDAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Ottobock (+ 1.80 Prozent auf 39.60 EUR), OHB SE (+ 0.56 Prozent auf 180.80 EUR), EVOTEC SE (+ 0.31 Prozent auf 2.55 EUR), freenet (+ 0.24 Prozent auf 24.70 EUR) und TeamViewer (+ 0.14 Prozent auf 4.43 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7.48 Prozent auf 40.82 EUR), Elmos Semiconductor (-6.80 Prozent auf 93.20 EUR), PVA TePla (-6.65 Prozent auf 23.04 EUR), Siltronic (-6.61 Prozent auf 46.74 EUR) und Infineon (-6.49 Prozent auf 40.90 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 7’483’959 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 210.377 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.51 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.19 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch