TecDAX 1548840 / DE0007203275
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19.11.2026 15:58:14
Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag im Aufwind
Beim TecDAX stehen die Signale heute auf Stabilisierung.
Um 15:41 Uhr gewinnt der TecDAX im XETRA-Handel 0.10 Prozent auf 3’956.62 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 567.268 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.385 Prozent auf 3’968.05 Punkte an der Kurstafel, nach 3’952.85 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3’954.36 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4’003.38 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 3.05 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, lag der TecDAX bei 4’010.90 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, wurde der TecDAX auf 4’059.16 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3’420.99 Punkte.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9.17 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die Tops und Flops im TecDAX
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit OHB SE (+ 8.70 Prozent auf 185.00 EUR), AIXTRON SE (+ 4.49 Prozent auf 33.31 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3.74 Prozent auf 111.00 EUR), PVA TePla (+ 3.71 Prozent auf 27.40 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3.22 Prozent auf 50.00 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen SAP SE (-3.25 Prozent auf 187.62 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2.76 Prozent auf 21.84 EUR), freenet (-1.56 Prozent auf 23.98 EUR), United Internet (-1.55 Prozent auf 24.20 EUR) und Drägerwerk (-1.18 Prozent auf 117.60 EUR).
TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die SAP SE-Aktie. 1’677’045 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 227.492 Mrd. Euro im TecDAX den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 4.69 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.22 Prozent bei der freenet-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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