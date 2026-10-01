MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ströer SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurde die Ströer SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Ströer SE-Papiers betrug an diesem Tag 37.25 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in das Ströer SE-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26.846 Ströer SE-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Ströer SE-Papiers auf 35.46 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 951.95 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 4.81 Prozent abgenommen.

Ströer SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.99 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Ströer SE-Aktie fand am 15.07.2010 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Ströer SE-Anteils belief sich damals auf 20.60 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch