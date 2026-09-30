Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
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30.09.2026 18:00:38
September 2026: So schätzen Experten die Ströer SE-Aktie ein
So geht es mit der Ströer SE-Aktie Experten zufolge weiter.
Die Ströer SE-Aktie wurde im September 2026 von 3 Analysten analysiert.
3 Analysten empfehlen die Ströer SE-Aktie mit Kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 52,00 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 16,54 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Ströer SE-Aktie von 35,46 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|52,00 EUR
|46,64
|28.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|52,00 EUR
|46,64
|25.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|52,00 EUR
|46,64
|22.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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