September 2026: So schätzen Experten die Ströer SE-Aktie ein

Die Ströer SE-Aktie wurde im September 2026 von 3 Analysten analysiert.

3 Analysten empfehlen die Ströer SE-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 52,00 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 16,54 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Ströer SE-Aktie von 35,46 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 52,00 EUR 46,64 28.09.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 52,00 EUR 46,64 25.09.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 52,00 EUR 46,64 22.09.2026

Redaktion finanzen.ch