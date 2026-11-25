Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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Stellantis Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 6 Euro auf "Neutral" belassen. Mit Blick auf die Autobranche setzt die Bank 2027 vor allem auf Lkw-Bauer, Anbieter hochtechnologisierter Fahrzeuge und Luxusautos sowie Reifenhersteller, wie Analyst Jose Asumendi am Dienstag im großen Ausblick schrieb. Unter den Einzelwerten heißen die Favoriten Ferrari, Porsche AG, Michelin, Continental, Daimler Truck und Volvo./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Neutral
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
6.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
3.12 €
|
Abst. Kursziel*:
92.06%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
3.26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
83.96%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Stellantis
|
09:29
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Mittwochvormittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
09:28
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Börse Paris: CAC 40 beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Nachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
24.11.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 mit Kursplus (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
24.11.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Dienstagshandel in Paris: CAC 40 liegt zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Stellantis
|07:46
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|18.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:46
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|18.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|07:46
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|18.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Stellantis
|2.86
|0.00%
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|08:10
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AB InBev Neutral
|08:01
|
Bernstein Research
Beiersdorf Outperform
|08:00
|
JP Morgan Chase & Co.
Beiersdorf Neutral
|07:58
|
JP Morgan Chase & Co.
TRATON Neutral