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24.11.2026 09:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis am Dienstagvormittag mit Kursverlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Stellantis. Die Stellantis-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 3,20 EUR ab.
Das Papier von Stellantis gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 3,20 EUR abwärts. Bei 3,20 EUR markierte die Stellantis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,21 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2'743 Stellantis-Aktien.
Am 05.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,50 EUR. Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 69,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.11.2026 (3,09 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 3,56 Prozent könnte die Stellantis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem Stellantis seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,009 EUR je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Stellantis am 28.10.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,18 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,99 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,56 Prozent auf 37.61 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Stellantis rechnen Experten am 01.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass Stellantis im Jahr 2026 0,502 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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