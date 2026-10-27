Stellantis 3.62 CHF 7.04% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 9,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Autokonzern habe gut im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten, schrieb Philippe Houchois am Mittwoch nach Quartalszahlen./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 04:37 / A.M. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 04:37 / A.M.



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.