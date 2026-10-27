Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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28.10.2026 11:18:36
Stellantis Buy
Stellantis
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 9,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Autokonzern habe gut im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten, schrieb Philippe Houchois am Mittwoch nach Quartalszahlen./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 04:37 / A.M. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 04:37 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Buy
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
9.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
3.93 €
|
Abst. Kursziel*:
141.85%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
3.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
139.66%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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