Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’496 -0.7%  SPI 20’485 -0.6%  Dow 52’378 0.0%  DAX 25’575 -0.1%  Euro 0.9234 0.1%  EStoxx50 6’150 -0.2%  Gold 4’048 -0.4%  Bitcoin 67’449 0.6%  Dollar 0.8300 0.1%  Öl 115.1 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Sandoz124359842Logitech2575132ABB1222171Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Logitech-Aktie bricht zweistellig ein: Ergebnis über Erwartungen - Zulieferer-Ausfall drückt kommende Umsätze
BASF-Aktie sinkt trotzdem: Chemiekonzern hebt erneut Ergebnisprognose 2026 an
Bankenexperte Chris Whalen setzt auf Gold statt Bankaktien: Die Gründe
Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an UBS-Aktie
Jio Platforms-Aktie legt grössten Börsengang Indiens hin
Suche...
Plus500 Depot

Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

3.62
CHF
0.24
CHF
7.04 %
11:16:34
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.10.2026 11:18:36

Stellantis Buy

Stellantis
3.62 CHF 7.04%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 9,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Autokonzern habe gut im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten, schrieb Philippe Houchois am Mittwoch nach Quartalszahlen./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 04:37 / A.M. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 04:37 / A.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Stellantis Buy
Unternehmen:
Stellantis 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
9.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
3.93 € 		Abst. Kursziel*:
141.85%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
3.96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
139.66%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Stellantis

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Stellantis

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:18 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
19.10.26 Stellantis Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
15.10.26 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
09.10.26 Stellantis Neutral UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen