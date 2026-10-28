NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis nach Zahlen und einer Telefonkonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Jose M Asumendi senkte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2026 bis 2028 um durchschnittlich 15 Prozent. Dabei trage er dem höheren Inflationsumfeld und dem verschärften Preiswettbewerb Rechnung. Kurzfristig dürfte sich der Autobauer darauf fokussieren, das Geschäftsjahr mit einem starken Zufluss an Betriebskapital abzuschließen und die Umsetzung seines Kosteneinsparprogramms weiter zu beschleunigen./tih/he;