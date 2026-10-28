Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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Stellantis Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis nach Zahlen und einer Telefonkonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Jose M Asumendi senkte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2026 bis 2028 um durchschnittlich 15 Prozent. Dabei trage er dem höheren Inflationsumfeld und dem verschärften Preiswettbewerb Rechnung. Kurzfristig dürfte sich der Autobauer darauf fokussieren, das Geschäftsjahr mit einem starken Zufluss an Betriebskapital abzuschließen und die Umsetzung seines Kosteneinsparprogramms weiter zu beschleunigen./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Neutral
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
6.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
4.20 €
|
Abst. Kursziel*:
42.70%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
4.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42.72%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Stellantis
|
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|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:59
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|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
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Aktien in diesem Artikel
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