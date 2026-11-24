CAC 40 998033 / FR0003500008
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24.11.2026 17:58:13
Börse Paris: CAC 40 beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone
Der CAC 40 zeigte sich zum Handelsschluss wenig verändert.
Schlussendlich beendete der CAC 40 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.05 Prozent) bei 8’040.49 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.375 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.213 Prozent auf 8’062.01 Punkte an der Kurstafel, nach 8’044.84 Punkten am Vortag.
Bei 8’079.67 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8’028.04 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, mit 7’782.82 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8’453.01 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, wurde der CAC 40 auf 7’959.67 Punkte taxiert.
Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 1.89 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7’505.27 Punkten.
Die teuersten Konzerne im CAC 40
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 177’076 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 231.384 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus
Die Renault-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.98 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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