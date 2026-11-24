CAC 40 998033 / FR0003500008
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24.11.2026 12:26:15
CAC 40 aktuell: CAC 40 am Mittag in der Gewinnzone
Der Handel in Paris verläuft am Mittag in ruhigen Bahnen.
Der CAC 40 erhöht sich im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0.03 Prozent auf 8’047.62 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.375 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0.213 Prozent höher bei 8’062.01 Punkten, nach 8’044.84 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des CAC 40 lag am Dienstag bei 8’033.50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8’079.45 Punkten erreichte.
So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 7’782.82 Punkten. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 24.08.2026, bei 8’453.01 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, wurde der CAC 40 auf 7’959.67 Punkte taxiert.
Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 1.80 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Zählern registriert.
Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 55’590 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie hat im CAC 40 mit 231.384 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.32 erwartet. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.98 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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