Die Stellantis-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,4 Prozent auf 3,12 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Stellantis-Aktie bei 3,09 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,21 EUR. Zuletzt wechselten 121'157 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2025 bei 10,50 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Stellantis-Aktie 236,43 Prozent zulegen. Bei 3,09 EUR fiel das Papier am 23.11.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,009 EUR je Stellantis-Aktie. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Stellantis am 28.10.2026. Das EPS lag bei -0,18 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,99 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Stellantis mit einem Umsatz von insgesamt 37.61 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 31,56 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. Experten kalkulieren am 01.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Stellantis.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Stellantis einen Gewinn von 0,502 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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