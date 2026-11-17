Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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Stellantis Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis nach einer Industriekonferenz mit einem Kursziel von 4 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Wertsteigerungsplan des Autobauers ziele auf Einsparungen von 2,4 Milliarden Euro bis Ende des Jahres, schrieb Tom Narayan am Dienstag. Das untermauere die Konsensschätzung von 3,6 Milliarden Euro für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) im kommenden Jahr./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 16:28 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Sector Perform
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
4.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
3.31 €
|
Abst. Kursziel*:
20.81%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
3.34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.94%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Stellantis
|
17.11.26
|Dienstagshandel in Paris: CAC 40 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Nachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Verluste in Paris: CAC 40 verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Stellantis Aktie News: Stellantis verbilligt sich am Mittag (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Handel in Paris: CAC 40 präsentiert sich schwächer (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Dienstagvormittag schwächer (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Verluste in Paris: CAC 40 verbucht zum Start des Dienstagshandels Verluste (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Börse Paris: CAC 40 verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Stellantis
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|02.11.26
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|RBC Capital Markets
|29.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:29
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|07:29
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Stellantis
|3.09
|-0.77%
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