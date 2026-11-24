Um 15:41 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0.32 Prozent stärker bei 8’070.39 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.375 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.213 Prozent auf 8’062.01 Punkte an der Kurstafel, nach 8’044.84 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8’079.45 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 8’028.04 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, betrug der CAC 40-Kurs 7’782.82 Punkte. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8’453.01 Punkten gehandelt. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 24.11.2025, den Wert von 7’959.67 Punkten.

Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 1.52 Prozent nach. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7’505.27 Punkten.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 117’514 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 231.384 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.32 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.98 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch