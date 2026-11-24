Die Stellantis-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 3,5 Prozent auf 3,12 EUR nach. Die Stellantis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,10 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 3,21 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 55'590 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,50 EUR) erklomm das Papier am 05.12.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 236,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der Stellantis-Aktie. Am 23.11.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,09 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 1,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,009 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Stellantis am 28.10.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 37.61 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 31,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2027 terminiert. Experten kalkulieren am 01.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Stellantis.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,502 EUR je Stellantis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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