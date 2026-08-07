Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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Siemens Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens anlässlich der jüngst veröffentlichten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 345 Euro belassen. Der Technologiekonzern habe seine und die Markterwartungen alles in allem komfortabel übertroffen, schrieb Phil Buller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings habe er nicht damit gerechnet, dass Aufträge im Unternehmensbereich Digital Industries so spät in der Berichtssaison ausbleiben würden. Der durch diesen Faktor bedingte Kursrutsch sei nachvollziehbar. Mit Blick auf das neue Geschäftsjahr aber halte er die Aktien weiterhin für attraktiv bewertet./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
345.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
273.10 €
|
Abst. Kursziel*:
26.33%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
280.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.21%
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
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