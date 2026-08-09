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SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235

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07.08.2026
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07.08.2026 09:28:47

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

SUSS MicroTec
77.88 CHF 5.37%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Suss Microtec mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Suss wechsle lediglich den Gang, verliere aber nicht an Tempo, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany am Freitag im Resümee des Quartalsberichts mit Blick auf das Auftragstiming./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 05:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
125.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
79.00 € 		Abst. Kursziel*:
58.23%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
83.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
49.79%
Analyst Name::
Amelie Dueckelmann-Dublany 		KGV*:
-
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07.08.26 SUSS MicroTec Verkaufen DZ BANK
07.08.26 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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