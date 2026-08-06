Börse Europa: Euro STOXX 50 letztendlich freundlich

Zum Handelsende bewegte sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.54 Prozent stärker bei 6’511.88 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 5.541 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0.191 Prozent stärker bei 6’489.33 Punkten, nach 6’476.98 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6’528.46 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’489.33 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 2.37 Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6’398.01 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 06.05.2026, einen Stand von 6’027.13 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 06.08.2025, den Stand von 5’263.29 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 11.31 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6’528.46 Punkten. Bei 5’376.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Deutsche Telekom (+ 6.31 Prozent auf 29.15 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2.65 Prozent auf 6.84 EUR), Siemens Energy (+ 1.87 Prozent auf 153.68 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.48 Prozent auf 522.60 EUR) und BASF (+ 1.22 Prozent auf 51.32 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Siemens (-4.49 Prozent auf 273.10 EUR), Rheinmetall (-3.46 Prozent auf 1’159.00 EUR), Airbus SE (-1.19 Prozent auf 212.50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.05 Prozent auf 46.77 EUR) und Eni (-0.89 Prozent auf 23.26 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 11’922’322 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 567.567 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.22 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch