Cicor-Aktie legt zu: Neuer Kreditrahmen soll Übernahmen und Investitionen ermöglichen

Die Vereinbarung umfasse drei zugesagte Kreditlinien und ersetze die bisherigen Kreditfazilitäten mit Fälligkeit im Herbst 2027 vorzeitig, teilte Cicor am Freitag mit. Die Zusagen bestehender und neuer Bankpartner hätten dabei das angestrebte Finanzierungsvolumen deutlich übertroffen.

Mit der Transaktion wird der Ostschweizer Elektrokomponenten-Hersteller voraussichtlich über eine bereitgestellte Finanzierungskapazität von knapp 300 Millionen Franken verfügen. Dies verschaffe finanziellen Spielraum, um allenfalls Akquisitionen zu tätigen, in organisches Wachstum zu investieren sowie um den Bedarf an Betriebskapital zu finanzieren. Nicht beanspruchte Kreditfazilitäten würden derweil die Nettoverschuldung nicht erhöhen.

Der Vertrag zu den unbesicherten befristeten und revolvierenden Fazilitäten setzt sich aus drei fest zugesagten Tranchen zusammen. 150 Millionen stammen aus einem Mehrwährungskreditrahmen, der um 30 Million erhöht wird. Weitere 125 Millionen stammen aus einem amortisierenden befristeten Kredit, der bei Abschluss vollständig in Anspruch genommen und in jährlichen Tranchen von 25 Millionen zurückgeführt wird. Die restlichen 150 Millionen fliessen aus einem befristeten Akquisitionskredit mit endfälliger Rückzahlung zu. Darüber hinaus umfasst die Vereinbarung einen nicht zugesagten Terminkredit von bis zu 120 Millionen Franken.

Die neuen Kredite hätten eine Laufzeit von vier Jahren, ergänzt um zwei Verlängerungsoptionen für je ein Jahr, so die Mitteilung. Die Finanzierung wurde von der Commerzbank als Koordinator und der Landesbank Baden-Württemberg als Mandated Lead Arrangers und Bookrunner strukturiert. Neue Finanzierungspartner sind die Citibank, die National Westminster Bank PLC und BNP Paribas. Damit sei auch das internationale Bankenkonsortium erweitert worden.

Im SIX-Handel zeigt sich die Cicor-Aktie zeitweise 1,6 Prozent im Plus bei 127,00 Franken.

mk/ra

Bronschhofen (awp)