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WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881

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07.08.2026
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07.08.2026 09:38:56

WACKER CHEMIE Underweight

WACKER CHEMIE
87.91 CHF -2.38%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Underweight" belassen. Der Mindest-Importpreis für Polysilizium in die USA liege über dem aktuellen Preisniveau der Exporte aus China, schrieb Chetan Udeshi am Freitag nach den neu festgelegten Bestimmungen. Mit Blick auf Wacker ändere sich für Exporte aus deutscher Produktion wenig, entscheidend seien vor allem eine höhere Auslastung und Fixkostenabsorption im US-Polysiliziumwerk des Konzerns. Dadurch könnte das Konzern-Ebitda jährlich durchaus um 40 bis 50 Millionen Euro steigen. Das Potenzial für die Ergebniserwartungen hält Udeshi mit Blick aber für begrenzt, da der Konsens das Potenzial schon widerspiegele. Zudem seien die Aktien teuer./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 08:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 08:02 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Underweight
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
60.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
94.95 € 		Abst. Kursziel*:
-36.81%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
93.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-36.03%
Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
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