Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
473.50CHF
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07.08.2026
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07.08.2026 09:29:05
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
481.07 CHF -1.32%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 500 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das gesenkte Ziel für die Rückversicherungserträge im Gesamtjahr liege nicht weit unter dem Konsens, schrieb Ben Cohen am Freitag nach dem Quartalsbericht./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:20 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:20 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:20 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Sector Perform
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
500.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
508.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.61%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
515.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.95%
|
Analyst Name::
Ben Cohen
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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