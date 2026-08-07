Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 481.07 CHF -1.32% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 500 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das gesenkte Ziel für die Rückversicherungserträge im Gesamtjahr liege nicht weit unter dem Konsens, schrieb Ben Cohen am Freitag nach dem Quartalsbericht./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:20 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:20 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.